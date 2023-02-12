ДОХА, 12 фев — ПРАЙМ. Россия и Бахрейн занимаются изучением предложений по созданию зернового и газового хабов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Манаме Алексей Скосырев. Посол рассказал о военном сотрудничестве России и Бахрейна

"Российские и бахрейнские заинтересованные уполномоченные ведомства продолжают изучать предложения о реализации ряда крупных флагманских проектов. К таковым можно отнести проект зернового хаба, газового хаба и завода по производству российских вакцин", — сказал он.

Ранее проект создания зернового хаба в Бахрейне обсуждался Минпромторгом РФ четыре года назад, но так и не был завершен. Тогда речь шла о создании площадки, ориентированной на поставки российского зерна в страны Персидского залива и Ближнего Востока.

Скосырев добавил, что Бахрейн поддерживает доверительный диалог с Россией и уделяет особое внимание взаимодействию с ней.

"Мы поддерживаем доверительный диалог по широкому кругу вопросов, в том числе касающихся общих принципов миропорядка, наши взгляды близки или совпадают. Бахрейн для нас, как мы неоднократно подчеркивали на всех уровнях, — важный партнер в арабо-мусульманском мире, в Манаме взаимодействию с нашей страной также уделяется особое внимание", — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что в Бахрейне никто не ставит под сомнение необходимость дальнейшего укрепления всего комплекса российско-бахрейнских отношений. "Мы ценим взвешенную, сбалансированную позицию Манамы к кризису на Украине, выражаем признательность бахрейнскому руководству за его готовность оказать содействие политико-дипломатическому процессу в случае возникновения такой необходимости, горячо поддерживаем призыв властей королевства не допускать использование СМИ для нагнетания обстановки и пропаганды ненависти", — добавил посол.

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