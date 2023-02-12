ВАРШАВА, 12 фев — ПРАЙМ. Бюджет Польши на оборону в 2023 году превысит 4% ВВП, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Le Figaro. Власти Польши будут доплачивать фермерам из-за наплыва украинского зерна

"Польская армия расширяет свои оборонительные возможности. Мы закупаем оружие. В 2023 году на оборону будет выделено более 4% ВВП", — сказал он.

Дуды отметил, что это превышает двухпроцентный стандарт НАТО в два раза. "Это вдвое больше, чем ожидается от союзников по НАТО. Сегодня мы строим общую безопасность, один за всех, все за одного", — подчеркнул он.

Оборонный бюджет Польши на 2022 год был запланирован на уровне 2,4% ВВП. Ранее на 2023 год было предусмотрено его увеличение до 3% ВВП (около 28 миллиардов долларов).

Вместе с тем, только на поставки вооружения и военной техники на Украину Польша, согласно официальным данным, уже израсходовала более 1% своего ВВП.