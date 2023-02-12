Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО Украины против 200 россиян на 50 лет
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций в отношении 200 граждан России.
Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" предусматривает:
- блокирование активов; ограничение торговых операций;
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.
В число ограничений, согласно документу, также входят:
- полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам;
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств;
- лишение государственных наград Украины, других форм празднования;
- запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Перечисленные меры будут применяться в отношении россиян в течение 50 лет.
Указ опубликован на сайте Зеленского в воскресенье. Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.
https://1prime.ru/state_regulation/20230212/839781660.html