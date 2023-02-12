МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций в отношении 200 граждан России. Производство проката и стали на Украине упало почти на 85 процентов

Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" предусматривает:

блокирование активов; ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества. Украина продаст конфискованные российские активы на аукционах

В число ограничений, согласно документу, также входят:

полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств;

лишение государственных наград Украины, других форм празднования;

запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Перечисленные меры будут применяться в отношении россиян в течение 50 лет.

Указ опубликован на сайте Зеленского в воскресенье. Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.