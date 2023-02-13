МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной валюте на уровне "B+", но изменило прогноз на позитивный со стабильного, в основном — за счет позитивного вклада мигрантов из России, Белоруссии и с Украины, сообщается на сайте агентства. Исследователи составили рейтинг дружественности стран-соседей России

"Большая иммиграция способствует улучшению (прогноза — ред.): приток иммигрантов (по оценкам властей, около 65 тысяч человек) из России, с Украины и из Белоруссии, что составляет 2,2% ежегодного прироста населения, способствовал улучшению… макроэкономических и налоговых показателей", — поясняет агентство.

Fitch также оценивает рост экономики Армении на 11,6% в прошлом году, что стало 15-летним максимумом и чему способствовал большой приток мигрантов. В 2023 году ожидается замедление роста до 6,1% и до 4,7% в 2024 году.

Кроме того, рейтинг поддерживается увеличением вливаний денежных средств в страну за счет роста денежных переводов на 140%.

Среди позитивных для рейтинга факторов также можно отметить то, что агентство прогнозирует замедление инфляции в стране до 6,5% по итогам текущего года и далее до 4,2% в 2024 году.