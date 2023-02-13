МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Турецкая экономика может понести ущерб в 84 миллиарда долларов из-за землетрясений, передает агентство Bloomberg со ссылкой на местную бизнес-группу. Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 29,5 тысячи человек

В понедельник, 6 февраля, в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, по числу жертв ставшие самой разрушительной катастрофой в стране с 1939 года.

"Два массивных землетрясения… в Турции могут привести к ущербу экономике страны в более чем 84 миллиарда долларов, или около 10% от ВВП", — отметили в Конфедерации предпринимателей и бизнеса Турции (TURKONFED).

Подчеркивается, что расчет производился в соответствии с информацией о землетрясениях в Турции 1999 года.

По данным издания, 70,8 миллиарда долларов составляет ущерб жилым домам, 10,4 миллиарда долларов — потери национального дохода, 2,9 миллиарда — потери в рабочей силе, считает группа.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценило ущерб от разрушений в Турции и Сирии в четыре миллиарда долларов, при этом показатель может быть выше.