Еврокомиссар назвал риски для роста экономики ЕС сбалансированными
Еврокомиссар Джентилони: риски для роста экономики Евросоюза сбалансированы
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) теперь считает, что риски в прогнозе роста экономики Евросоюза в основном сбалансированы, тогда как ранее предполагала, что они понижательные, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.
"Риски для прогноза. Эти риски теперь кажутся в основном сбалансированными. Вы знаете, что в предыдущем прогнозе мы всегда говорили о понижательных рисках. Теперь мы считаем, что они в целом сбалансированы", — сообщил он.
Еврокомиссия в своём новом зимнем экономическом прогнозе от 13 февраля повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на текущий год до 0,8% с 0,3% в предыдущем осеннем прогнозе. Ожидания на 2024 год остались прежними — 1,6%.
По итогам 2022 года ВВП Евросоюза вырос на 3,5%, при этом в осеннем прогнозе ЕК ожидала 3,3%.
Оценки роста были увеличены ввиду ряда благоприятных событий, в том числе ввиду повышенных запасов газа и снижения оптовых цен на него.