БРЮССЕЛЬ, 13 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) теперь считает, что риски в прогнозе роста экономики Евросоюза в основном сбалансированы, тогда как ранее предполагала, что они понижательные, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции. Еврокомиссия оценила экономические последствия от снижения цен на газ

"Риски для прогноза. Эти риски теперь кажутся в основном сбалансированными. Вы знаете, что в предыдущем прогнозе мы всегда говорили о понижательных рисках. Теперь мы считаем, что они в целом сбалансированы", — сообщил он.

Еврокомиссия в своём новом зимнем экономическом прогнозе от 13 февраля повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на текущий год до 0,8% с 0,3% в предыдущем осеннем прогнозе. Ожидания на 2024 год остались прежними — 1,6%.

По итогам 2022 года ВВП Евросоюза вырос на 3,5%, при этом в осеннем прогнозе ЕК ожидала 3,3%.

Оценки роста были увеличены ввиду ряда благоприятных событий, в том числе ввиду повышенных запасов газа и снижения оптовых цен на него.