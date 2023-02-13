МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Экономическая активность во Франции останется замедленной в первой половине 2023 года, инфляция стабилизируется на уровне 5,2%, сообщается в экономическом прогнозе Еврокомиссии на 2023 год, опубликованном в понедельник. Еврокомиссар назвал риски для роста экономики ЕС сбалансированными

"Ожидается, что экономическая активность останется сниженной в первой половине 2023 года, первый квартал будет стабильным. Инвестиции снижены из-за высоких цен на производство, более сложных финансовых условий и повышенной неопределенности", — сообщается в отчете, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что инфляция, составившая 5,9% в 2022 году, а за четвертый квартал достигшая 7%, в 2023 стабилизируется на уровне 5,2%.

"Прогнозируемое замедление инфляции сделает возможным постепенное восстановление (экономической активности) во второй половине года на фоне роста потребления и инвестиций", — говорится в документе.

При этом рост ВВП в 2023 году ожидается на уровне 0,6% и 1,4% в 2024 году. В 2022 году рост ВВП Франции составил 2,6% "во многом за счет значительного переходящего эффекта 2021 года", отмечается в отчете.