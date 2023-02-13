МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Проект закона о возобновлении перехода на летнее и зимнее время отправили на заключение в кабмин. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы от КПРФ Михаил Матвеев. В Госдуме предложили ввести запрет на продажу табачной продукции на АЗС

Ранее политик обещал подготовить и внести проект в нижнюю палату парламента.

Россияне перестали переводить часы в 2014 году. Вплоть до 2011 года время менялось дважды: весной и осенью. Затем некоторое время страна жила по летнему времени.