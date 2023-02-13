МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Россияне в прошлом году вывели на счета в зарубежных банках 4 триллиона рублей — это максимальное значение за все время публикации этого показателя, следует из данных Банка России с 2018 года, которые проанализировало РИА Новости. Аналитики спрогнозировали снижение налоговых платежей в феврале

В декабре жители страны перевели на счета в зарубежные банки 459,2 миллиарда рублей. Таким образом, по итогам последнего месяца года этот показатель вернулся к уровням июля-августа (455,3 и 456,5 миллиарда рублей, соответственно).

Максимальное значение показателя за все время публикации данных было достигнуто в ноябре прошлого года, когда на счета в банках-нерезидентах перевели 561,5 миллиарда рублей.