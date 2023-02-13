Мишустин образовал правкомиссию по развитию беспилотных авиационных систем
Мишустин образовал правительственную комиссию по развитию беспилотных авиационных систем
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин образовал правительственную комиссию по развитию беспилотных авиационных систем, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации постановляет: образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем", — говорится в сообщении.