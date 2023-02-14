МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в октябре-декабре сохранилась на уровне сентября-ноября в 3,7%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Число заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

В аналогичный период прошлого года безработица в стране составляла 4%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в стране в октябре-декабре составило 1,27 миллиона человек, поднявшись на 45 тысяч по сравнению с показателем за июль-сентябрь, но сократившись на 103 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в октябре-декабре выросло в годовом выражении на 74 тысячи и составило 32,813 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 75,6%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 5,9% в годовом выражении, без учета — на 6,7%. Аналитики прогнозировали рост на 6,2% и 6,5% соответственно.