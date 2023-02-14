МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Темпы роста базовой заработной платы в Великобритании в 4-м квартале вновь выросли, что вызовет беспокойство Банка Англии в отношении инфляционного давления в экономике. При этом другие данные, опубликованные во вторник, указывает на охлаждение рынка труда. Эксперты выяснили, на сколько килограммов икры "похудела" зарплата россиян

Заработная плата без учета премий в 4-м квартале выросла на 6,7%. Это самые сильные темпы роста за всю историю наблюдений, начавшихся в 2001 году, за исключением периода пандемии коронавируса, когда данные о заработках искажались принудительными отпусками работников.

Тем временем общий заработок в 4-м квартале вырос на 5,9% годовых, и это были самые медленные темпы роста с трехмесячного периода май-июль прошлого года.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что зарплата без учета премий вырастет на 6,5%, а общий заработок — на 6,2%.

Темпы роста заработной платы в Великобритании внимательно отслеживаются Банком Англии, так как они дают представление о масштабах необходимого повышения процентных ставок.

Британский фунт вырос против доллара США и евро непосредственно после выхода данных, но затем начал отступать.