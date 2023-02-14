МИНСК, 14 фев — ПРАЙМ. Результаты экономического развития и взаимной торговли в 2022 году свидетельствуют о том, что России и Белоруссии удается двигаться к синхронизации национальных экономик, заявил во вторник в Минске заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Посол Белоруссии: страна смогла переориентировать экспорт в Россию

"Нам удается приближаться к синхронизации наших экономик", — сказал он в ходе заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

Оверчук отметил, что это является хорошей основой для дальнейшего интеграционного развития, создания совместных рынков, формирования общей экономики, где будет осуществляться свободное движение товаров, услуг, рабочей силы.

По словам Оверчука, по итогам 2022 года товарооборот между странами, согласно оценке российской стороны, вырос на 12% по сравнению с 2021 годом и составил 43,4 миллиарда долларов, российский экспорт составил 21,4 миллиарда долларов, импорт – 22 миллиарда долларов. "Видно, что белорусская экономика активно включилась в процесс импортозамещения в России", — подчеркнул Оверчук.

Он отметил, что в прошлом году не оправдались негативные прогнозы относительно снижения ВВП двух стран благодаря принятым правительствами антисанкционным мерам, в итоге падение оказалось ниже пессимистичных прогнозов. Оверчук добавил, что инфляция в странах достаточно низкая.