МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ВВП 20 стран еврозоны, по второй оценке, в четвертом квартале вырос на 1,9% в годовом выражении и на 0,1% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. ВВП Японии в IV квартале вырос на 0,6 процента в пересчете на год

Показатели полностью совпали с предварительной оценкой.

В третьем квартале рост экономики составлял 2,3% в годовом выражении и 0,3% в квартальном.