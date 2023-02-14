Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в четвертом квартале
Евростат: ВВП еврозоны вырос на 1,9 процента в годовом выражении в четвертом квартале
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ВВП 20 стран еврозоны, по второй оценке, в четвертом квартале вырос на 1,9% в годовом выражении и на 0,1% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Показатели полностью совпали с предварительной оценкой.
В третьем квартале рост экономики составлял 2,3% в годовом выражении и 0,3% в квартальном.