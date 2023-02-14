МИНСК, 14 фев — ПРАЙМ. Мероприятия союзных программ по углублению экономической интеграции Москвы и Минска реализованы на 71 процент, сообщил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. Москве и Минску удается двигаться к синхронизации экономик, заявил Оверчук

"Если брать торговлю товарами и услугами, мы достигли знаковой цифры в 50 миллиардов долларов, это новый рекорд (взаимной торговли Белоруссии и России в год — ред.) в современной истории наших отношений. Этот и последующий годы станут определенным испытанием, проверкой — сможем ли мы и далее поддерживать такие высочайшие темпы наших торговых отношений", — сказал Крутой на заседании Группы высокого уровня совмина Союзного государства во вторник в Минске.

Крутой отметил, что цель единого экономического пространства Белоруссии и России будет достигнута, если каждое ведомство двух стран ежедневно успешно будет выполнять мероприятия 28 союзных программ по углублению экономической интеграции. "На сегодняшний день 71% реализован. Учитывая, что основные направления (развития Союзного государства – ред.) подписаны на 2021-2023 годы, понятно, что 2023 год особый. Это завершение реализации, поэтому надо сосредоточиться и достичь хороших результатов по направлениям, которые сегодня пока еще отстают", — добавил он.

Посол подчеркнул, что площадка Группы высокого уровня вносит свой вклад в развитие Союзного государства, решая многие вопросы, часто тактические, более практической направленности в промышленной, аграрной, транспортной и иных сферах. "Закрытых тем у нас нет. Это одна из функций нашей площадки – аккумулировать вопросы, которые надо предварительно проработать перед вынесением на высокий уровень", — сказал посол.

Крутой также сообщил, что Минск и Москва обсуждают выравнивание тарифов на железнодорожные перевозки по ряду чувствительных грузов. РЖД предложили пересмотреть грузовые тарифы, пишут СМИ

"На сегодняшний день у нас идет работа по вопросам развития совместной биржевой торговли, признанию электронной цифровой подписи, выравниванию тарифов на железнодорожные перевозки по ряду чувствительных грузов и другим вопросам", — сказал он.

По словам посла, в прошлом году было проведено четыре заседания группы высокого уровня. Рассмотрено около 40 важных вопросов, включая поставки отдельных товаров, сотрудничество в сфере микроэлектроники, пилотный проект по признанию банковских гарантий при госзакупках.

В этой связи Крутой отметил, что уже выдано гарантий на сумму более 150 миллионов российских рублей, к участию в проекте заявлено 7 банков. "Думаю, вот-вот выйдем на подписание по итогам этого пилотного проекта конкретного соглашения", — сказал посол.

Он также упомянул о работе по отмене роуминга, заявив, что его стоимость для абонентов Союзного государства уже близка к внутристрановым звонкам.

Кроме того, Крутой сообщил, что подписано 15 прогнозных балансов спроса и предложения по отдельным товарным группам, в том числе три из них касаются АПК.

В рамках работы группы вопросы решаются с достаточной скоростью, что позволит "подойти с хорошей базой к предстоящим в апреле-мае заседаниям высших союзных органов", добавил посол.