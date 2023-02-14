МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ТУРЦИЯ ВРЕМЕННО ЧАСТИЧНО ПРИОСТАНОВИТ ИМПОРТ ЗОЛОТА В РАМКАХ ПЛАНА ПО СМЯГЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ — СМИ
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https://1prime.ru/state_regulation/20230214/839798403.html
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ТУРЦИЯ ВРЕМЕННО ЧАСТИЧНО ПРИОСТАНОВИТ ИМПОРТ ЗОЛОТА В РАМКАХ ПЛАНА ПО СМЯГЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ — СМИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20230214/839798403.html
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