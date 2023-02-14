МИНСК, 14 фев — ПРАЙМ. Несмотря на ожидания Запада, белорусская и российская экономики не рассыпались под санкциями, заявил в ходе заседания Группы высокого уровня совмина Союзного государства посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. Белорусский посол рассказал о реализации программ по интеграции с Россией

"Почти год мы живем в новых условиях, которые связаны с кризисом международного права и беспрецедентными санкциями, наложенными на экономики Беларуси и России. Вопреки ожиданиям Запада мы не рассыпались, предприятия не остановились, массовой безработицы и социальных волнений не допущено", — сказал он.

По мнению Крутого, наоборот, обе страны нормально развиваются и строят планы на будущее.

Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.