БУДАПЕШТ, 14 фев — ПРАЙМ. ВВП Венгрии за прошлый год вырос на 4,6%, сообщило во вторник венгерское Центральное статистическое управление. Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в четвертом квартале

"В 2022 году объем ВВП увеличился на 4,6%", — говорится в сообщении.

В управлении также отметили, что в четвертом квартале 2022 года показатель ВВП снизился на 0,4% поквартально, однако вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. И как и в предыдущие кварталы, росту ВВП способствовали промышленность и рыночные услуги, в частности, производство транспортных средств и электрооборудования, операции с недвижимостью, услуги в сфере транспорта и складирования. Росту по-прежнему "в основном мешал значительный спад в сельском хозяйстве".

В первом квартале 2022 года ВВП Венгрии вырос на 8,1%, во втором — на 6,5%, а в третьем — на 4,1%. Одновременно с этим инфляция в Венгрии остаётся одной из самых высоких в Европе, по итогам января она составила 25,7% за год, больше всего выросли цены на энергию и продукты питания.

"Можно говорить о быстром восстановлении экономики, так как, как и в период после эпидемии коронавируса, несмотря на войну, рост цен на энергоносители и санкции Брюсселя, Венгрия смогла показать более сильный рост в 4,6%, чем весь Евросоюз, который добился рост на 3,6%", — приводит слова министра финансов Венгрии Михая Варги агентство MTI.

Варга также напомнил, что Венгрия увеличила свои экономические показатели, несмотря на то, что до сих пор не получила доступа к причитающимся ей средствам из фондов ЕС. "Занятость остается стабильной основой экономических показателей Венгрии, за последние десять лет был создан миллион новых рабочих мест, число занятых превысило 4,7 миллиона человек, уровень безработицы является одним из самых низких в Европе, около 4%", — заключил он.