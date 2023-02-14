ПЕКИН, 14 фев — ПРАЙМ. США долгое время злоупотребляли мерами экспортного контроля и оказывали давление на компании других стран, что подрывало безопасность и стабильность глобальных логистических и производственных цепочек, а также препятствовало восстановлению и развитию мировой экономики, сказано в заявлении министерства коммерции КНР. Китай призвал США объясниться за теракт на "Северных потоках"

Ранее Министерство торговли США внесло в черный список шесть китайских юрлиц, которые, по мнению Вашингтона, способствовали развитию китайской аэрокосмической отрасли, включая создание аэростатов.

"Китай решительно выступает против этого", — сказано в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что "США на протяжении длительного времени обобщали понятие национальной безопасности, злоупотребляли мерами экспортного контроля, сдерживали и оказывали давление на предприятия других стран, создавали искусственные помехи для нормальных торгово-экономических связей, нанося серьезный ущерб законным правам и интересам предприятий, подрывая безопасность и стабильность глобальных логистических и производственных цепочек, а также препятствуя восстановлению и развитию мировой экономики".

"Китай надеется, что США прекратят оказывать необоснованное давление на китайские предприятия и примут необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний", — отметило Министерство коммерции Китая. Сын Трампа "раскрыл" связь между НЛО и взрывами на "Северных потоках"

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на решение американского минторга заявил, что США раздувают и доводят до предела инцидент с китайским аэростатом и используют это как предлог для введения незаконных санкций в отношении китайских предприятий, Пекин решительно выступает против и примет необходимые меры для защиты прав и интересов соответствующих компаний.

Под меры США попали компании Beijing Nanjiang Aerospace Technology, China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology и Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group, деятельность которых противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики США.