МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российским властям удалось не допустить негативного развития в экономике, тем не менее необходимо укреплять динамику развития страны с учетом внешних вызовов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Профилактическая прививка". В США назван секрет стойкости экономики России

"Нам удалось не допустить негативного сценария развития событий и существенно уменьшить неизбежное в таких жестких условиях замедление динамики, а главное, поддержать в этот непростой период наших граждан и, конечно, наиболее уязвимые сегменты нашей экономики", — сказал Мишустин на совещании, посвященном прогнозу социально-экономического развития РФ.

Он добавил, что сейчас требуется укрепить динамику развития страны с учетом внешних вызовов, и предложил участникам совещания обсудить, какие необходимые для этого действия нужно принять.

По словам Мишустина, во многих отраслях, ориентированных на внутренний спрос, был зафиксирован рост, это относится к фармацевтической промышленности, сельскому хозяйству, строительству, выпуску готовых металлических изделий, одежды, компьютеров, электроники и оптики.

Премьер напомнил, что к концу 2022 года уровень безработицы снизился до исторического минимума, а годовая инфляция составила менее 12%, что, по оценкам иностранных экспертов, лучше показателей многих европейских стран.