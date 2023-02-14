МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Оптимизм владельцев малых компаний в США в январе повысился, так как опасения в отношении инфляции снизились, но дефицит рабочей силы остается важным фактором беспокойства. На это указывает отчет Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), опубликованный во вторник. Китай обвинил США в злоупотреблении мерами экспортного контроля

Индекс настроений малого бизнеса в январе вырос на 0,5 пункта и составил 90,3. Этому также способствовало увеличение доли респондентов, которые ожидают улучшения условий для ведения бизнеса в течение следующих шести месяцев.

Тем не менее индекс остается ниже 98, среднего значения за 49 лет, уже 13-й месяц подряд.

Чистая доля компаний, которые ожидают улучшения условий в течение следующих шести месяцев, выросла на 6 пунктов, до —45%, еще больше отодвинувшись от рекордного минимума —61%, достигнутого в июне прошлого года.

При этом 26% респондентов сообщили, что инфляция была их самой важной проблемой, и это на 6 пунктов меньше, чем в декабре, и на 11 пунктов меньше июльского значения, которое стало самым высоким значением с 4-го квартала 1979 года.

Примерно 42% компаний повышали средние отпускные цены, что на один пункт меньше, чем в декабре. Это стабильное снижение показателя соответствует мнению о том, что инфляция замедляется после скачка в первой половине 2022 года, частично вызванного проблемами в цепях поставок. СМИ отметили рост числа обращений в Минфин США о нарушении санкций банками

Ожидается, что позднее во вторник данные покажут, что индекс потребительских цен (CPI) США в январе вырос на 6,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Это будет самая низкая годовая инфляция с конца 2021 года, что позволит Федеральной резервной системе продолжить повышение процентных ставок в следующем месяце низкими темпами. С марта прошлого года центральный банк повысил ключевую ставку на 450 базисных пунктов, с почти нулевого уровня до диапазона 4,50%-4,75%, при этом наиболее значительное повышение произошло с мая по декабрь.

В ходе опроса 45% малых компаний сообщили, что вакансии трудно заполнить, что на 4 пункта больше, чем в декабре. Наибольший процент незаполненных вакансий зафиксирован в строительной сфере, а затем идут транспорт и обрабатывающая промышленность.

Это соответствует официальным данным, которые показали, что на каждого безработного в декабре приходилось 1,9 вакансий.