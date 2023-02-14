МИНСК, 14 фев — ПРАЙМ. Задача наращивания объемов взаимной торговли Минска и Москвы является сложной на фоне рекордного объема взаимной торговли двух стран в 2022 году, но государства имеют резерв для этого в виде снятия барьеров и развития кооперации, заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой по итогам заседания группы высокого уровня совмина Союзного государства. Белорусский посол отметил стойкость экономик Союзного государства

"Я сегодня говорил, что мы достигли исторической цифры (годовой взаимной торговли Белоруссии и России – ред.) в 50 миллиардов долларов и просто остаться на этом уровне будет очень сложно, а прирасти еще на 6,5%, как доведено белорусским правительством, будет еще сложнее. Резерв — только в снятии барьеров, только в новых кооперационных проектах", — сказал он.

Кротой рассказал о планах по дальнейшей активизации регионального сотрудничества Белоруссии и России. "От президентов наших стран нет никаких ограничений на региональную повестку", — заявил он и напомнил, что в июне Уфе состоится 10-й форум регионов двух стран и предположил, что на уровне лидеров государств будут подводиться итоги работы этого измерения сотрудничества.

Посол сообщил, что в ходе заседания группы рассматривался широкий перечень вопросов сотрудничества Минска и Москвы. "И что стало новинкой этого заседания группы высокого уровня – блок социальных, культурных и спортивных вопросов. Мы договорились об увеличении количества и бюджета спортивных мероприятий, о большей координации в сфере образования", — сказал дипломат. Белорусский посол рассказал о реализации программ по интеграции с Россией

Крутой подчеркнул, что на заседании поднимались такие стратегические вопросы, как, например, унификация законодательства в сфере госзакупок или признание электронной цифровой подписи. Кроме того, были и локальные вопросы — импортозамещение и конкретные возможные кооперационные проекты, в частности, производство контейнеров, парфюмерных веществ. "Были и отраслевые темы — экспорт и транзит пиломатериалов и пилопродукции в условиях западных санкций, допуск строительного листового стекла на белорусский рынок", — отметил он.

"По традиции группа высокого уровня всегда обсуждает очень предметные вопросы, которые вносятся прежде всего республиканскими и федеральными министерствами и ведомствами. Те 18 вопросов, которые сегодня были обсуждены, подтвердили особый тон и конструктив в отношениях. Это тоже ресурс в поддержку того уровня союзничества, которое определяют национальные лидеры", — сказал в свою очередь журналистам госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев, подводя итоги заседания.