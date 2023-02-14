МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Гохран опубликовал объявления о закупке в Госфонд России до 17 марта 2 тонн золота и 5 тонн серебра, а также до 14 апреля 400 килограммов аффинированной платины и столько же палладия в стандартных слитках, следует из сообщений на сайте учреждения. Средства ФНБ могут разрешить использовать независимо от их ликвидной части

Цена на драгоценные металлы определяется в российских рублях путем деления значения цены в долларах за тройскую унцию, зафиксированного на Лондонской бирже в день, предшествующий дню определения цены, на значение тройской унции и умножения на официальный курс доллара к российскому рублю.

Как официально сообщили РИА Новости в государственном учреждении, Гохран в течение 2022 года приобрёл с использованием конкурентных процедур 12 тонн золота, тем самым выполнив план формирования Госфонда России драгоценными металлами.

"В текущем году Гохран России продолжает осуществлять закупки аффинированных драгоценных металлов в соответствии с планом, утвержденным правительством Российской Федерации, в пределах объемов, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 2023 год", — сообщили в Гохране.

Как сообщалось, в соответствии с бюджетом на 2022-2024 годы Минфином РФ в 2022 году было выделено до 44,4 миллиарда рублей на приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд. Согласно проекту бюджета на 2023-2025 годы, Минфин в 2023 году направит 51,5 миллиарда рублей на покупку драгоценных металлов и драгоценных камней в Госфонд, в 2024 и 2025 годах — 38,9 миллиарда рублей.