МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила в действиях швейцарского производителя и поставщика тонометров Microlife AG признаки незаконной координации экономической деятельности, возбудила в отношении компании дело, сообщает пресс-служба ведомства. Стало известно, сколько россияне сэкономили в интернете в 2022 году

"ФАС обнаружила признаки незаконной координации экономической деятельности в действиях производителя тонометров… ФАС России возбудила дело в отношении компании Microlife AG – швейцарского производителя и поставщика приборов для измерения артериального давления", — говорится в сообщении.

Антимонопольная служба установила, что компания-производитель направляла своим покупателям указания по соблюдению розничных цен на тонометры. Так, по указанию производителя, цена на приборы не должна была быть ниже заранее определенной суммы. Оптовые покупатели впоследствии перепродавали приборы аптекам, маркетплейсам и другим розничным продавцам.

Отмечается, что в результате таких действий фактически устранялась конкуренция между розничными продавцами. Это привело к установлению и поддержанию цен на тонометры.

В случае установления вины в нарушении антимонопольного законодательства компании грозит штраф в соответствии с федеральным законом "О защите конкуренции".