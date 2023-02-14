МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Трейдеры на рынке фьючерсов на процентные ставки ФРС во вторник ставят на то, что ставка вырастет еще не менее чем два раза после того, как в январе инфляция ускорилась, но продемонстрировала самый слабый рост годового показателя более чем за год, сообщило агентство Reuters. В JPMorgan допустили повышение ставок ФРС выше пяти процентов

Фьючерсы на ставку ФРС снизились, затем выросли, а после этого вновь снизились, когда Министерство труда США сообщило, что в январе индекс потребительских цен (CPI) вырос на 6,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это намного выше, чем целевой уровень ФРС, но значительно ниже, чем масштабные темпы роста прошлого года.

Рынок фьючерсов на процентные ставки показывает, что трейдеры активно ставят на то, что ФРС на своих заседаниях в марте и в мае повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Также вероятно повышение ставки даже в июне или в июле.

В настоящее время процентная ставка находится в диапазоне 4,5%-4,75%.