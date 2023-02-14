МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 февраля составил 24,195 триллиона рублей после 24,429 триллиона на 1 января, сообщил Банк России. МЭР может весной улучшить некоторые показатели прогноза по экономике

Таким образом, за месяц показатель снизился на 233,6 миллиарда рублей, или на 1%.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (16,168 триллиона рублей на 1 февраля), снизившись при этом впервые с мая прошлого года. Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,075 триллиона), обязательные резервы (145,9 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (5,807 триллиона рублей).