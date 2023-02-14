МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Динамика кредитования населения в РФ в январе оставалась сдержанной, однако в первом полугодии текущего года ЦБ видит некоторый потенциал для его расширения, говорится в материалах регулятора. МЭР может весной улучшить некоторые показатели прогноза по экономике

"В январе, по оперативным данным, динамика розничного кредитования оставалась сдержанной. Это было обусловлено вступлением в действие макропруденциальных лимитов с 2023 года, ограничивающих часть выдач необеспеченных потребительских кредитов, а также сезонным фактором", — пишет ЦБ.

При этом регулятор считает, что "в первой половине 2023 года просматривается некоторый потенциал для расширения розничного кредитования".

Вместе с тем сохраняется уже относительно высокий накопленный уровень долговой нагрузки населения, поэтому стандарты кредитования банков будут более консервативными под влиянием макропруденциальных лимитов, предупреждает Банк России.

Кроме того, некоторое сдерживающее влияние на динамику портфеля в ипотечном сегменте также может оказывать планируемое повышение резервов по ипотечным кредитам по программам застройщиков с повышенным риском, добавили в ЦБ.