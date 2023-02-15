МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам января замедлилась до 10,3% с 10,5% месяцем ранее, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Times раскрыла, когда снизятся счета за энергию в Британии

Официальные данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) опубликует в среду, 15 февраля, в 10.00 мск.

В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат обнародует статистику промпроизводства в странах еврозоны. Согласно прогнозам аналитиков, объем совокупного промышленного производства в странах этого валютного блока в декабре снизился на 0,7% в годовом выражении после увеличения на 2% месяцем ранее. В месячном выражении ожидается сокращение на 0,8% после роста на 1%.

В то же время Евростат опубликует данные о дефиците торгового баланса в еврозоне за декабрь. Ожидается, что показатель составил 12,5 миллиарда евро против 11,7 миллиарда в ноябре.

В 16.30 мск американское министерство торговли обнародует данные о розничных продажах в стране. Эксперты полагают, что их объем в январе вырос на 1,8% после сокращения на 1,1% месяцем ранее.

В 17.15 мск Федеральная резервная система США опубликует данные по промпроизводству в стране в январе. Согласно прогнозам аналитиков, в месячном выражении показатель вырос на 0,5% после снижения на 0,7% в декабре.

В 18.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 февраля. Аналитики полагают, что показатель вырос на 1,166 миллиона баррелей, до 456,3 миллиона.