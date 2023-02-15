БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила новый пакет антироссийских санкций на сумму 11 миллиардов евро, предполагающий новые торговые ограничения, расширение ограничений на запрет экспорта в Россию технологий, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В ЕК рассказали о новом пакете антироссийских санкций

"Чтобы поддержать давление на Россию, мы предлагаем десятый пакет мер, он содержит новые торговые запреты, новый контроль за экспортом технологий в Россию. Этот пакет, в общей сложности, стоит 11 миллиардов евро. Мы предлагаем ввести ограничения против десятков электронных компонентов, которые используются в российских военных системах, таких как дроны, ракеты и вертолеты", — сказала она.