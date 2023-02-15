ВАРШАВА, 15 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Польше по итогам января составила 17,2%, тем самым ускорившись за месяц на 0,6 процентного пункта, но оказавшись ниже прогнозов, следует из сообщения Главного статистического управления республики (GUS). Годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 10,1 процента

Месяцем ранее (то есть, за весь 2022 год) инфляция в Польше составила 16,6%

"Цены на потребительские товары и услуги в январе 2023 года выросли на 17,2% в годовом исчислении", — говорится в сообщении. При этом за месяц, с декабря, инфляция составила 2,4%.

Несмотря на рост уровня инфляции, эти данные несколько ниже, чем прогнозировали большинство аналитиков — 17,7% и 2,7% соответственно.