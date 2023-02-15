МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Объемы торговли России с Евросоюзом в апреле-декабре 2022 года упали на треть при росте товарооборота в южном направлении в два раза, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Белоусов заявил о провале планов противников России обрушить перевозки

Он выступал на итоговом заседании правления РЖД за 2022 год.

"Объемы торговли с Евросоюзом значительно снижаются. Одновременно растет товарооборот на восточном и южных направлениях. За апрель-декабрь 2022 года физические объемы торговли с Евросоюзом упали на треть. За этот период вырос товарооборот на южном направлении: Турция, Египет, страны Персидского залива – почти в два раза; со странами Юго-Восточной Азии и Китаем – больше чем на 17%", — привел данные Белоусов.