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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230215/839810506.html
Дефицит торгового баланса еврозоны снизился в декабре
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. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в декабре опустился до 8,8 миллиарда евро с 11,7 миллиарда в ноябре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Аналитики,... ПРАЙМ, 15.02.2023
экономика, новости, еврозона, евростат, дефицит торгового баланса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в декабре опустился до 8,8 миллиарда евро с 11,7 миллиарда в ноябре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали дефицит на уровне 12,5 миллиарда евро.