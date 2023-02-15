МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в декабре опустился до 8,8 миллиарда евро с 11,7 миллиарда в ноябре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Объемы торговли России с Евросоюзом упали на треть

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали дефицит на уровне 12,5 миллиарда евро.