Боррель предложил ввести антироссийские санкции против ста новых фигурантов
Боррель: в десятый пакет персональных санкций нужно включить около ста новых фигурантов
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. В десятый пакет персональных санкций Евросоюза против России нужно включить порядка ста новых фигурантов, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Я предложил новый список из почти ста физлиц и компаний", — сказал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Боррель в среду заявили, что ЕК внесла предложения по 10-му пакету санкций на 11 миллиардов евро. Они расширят торговые ограничения, включат новые банки и компании.
Еврочиновница пояснила, что новые персональные санкции коснутся "пропагандистов", политиков и военных.