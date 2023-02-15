БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. В десятый пакет персональных санкций Евросоюза против России нужно включить порядка ста новых фигурантов, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Глава Еврокомиссии предложила ввести новые санкции против России

"Я предложил новый список из почти ста физлиц и компаний", — сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Боррель в среду заявили, что ЕК внесла предложения по 10-му пакету санкций на 11 миллиардов евро. Они расширят торговые ограничения, включат новые банки и компании.

Еврочиновница пояснила, что новые персональные санкции коснутся "пропагандистов", политиков и военных.