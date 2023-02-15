ЖЕНЕВА, 15 фев — ПРАЙМ. Правительство Швейцарии подтвердило незаконность передачи Украине российского имущества, замороженного на территории страны, следует из опубликованного заявления на портале швейцарского Федерального совета. В ЕС утвердили создание спецгруппы по замороженным российским активам

"Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции (FJU) пришла к выводу, что конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством. Эта мера, в частности, противоречила бы конституционным гарантиям", — говорится в тексте документа.

Швейцарское правительство подчеркнуло, что выводы авторов заявления были приняты к сведению 15 февраля, добавив, что страна продолжит помогать Украине.

Власти Швейцарии заблокировали российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов, банк Credit Suisse — более 18 миллиардов долларов.