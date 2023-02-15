МОСКВА, 15 февраля — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 9 /2405/. ЦБ отметил сдержанную динамику кредитования населения в России в январе

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6264-У от 26.09.2022 "О требованиях к осуществлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности /проведению операций/ управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в части предоставления на биржу информации о заключенных ими не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг, а также правилах, составе, порядке и сроках ее раскрытия биржей" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72145 от 27.01.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования/;

— указание № 6277-У от 29.09.2022 "О правилах представления головной организацией банковского холдинга в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72133 от 25.01.2023, вступает в силу с 1.07.2023/;

— указание № 6278-У от 29.09.2022 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросу представления отчетности в Банк России в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72132 от 25.01.2023, вступает в силу с 1.07.2023/;

— указание № 6310-У от 8.11.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 20 апреля 2021 года № 5782-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72134 от 26.01.2023, вступает в силу с 1.04.2023/;

— указание № 6355-У от 10.01.2023 "О внесении изменения в пункт 1.1 Положения Банка России от 7 декабря 2020 года № 744-П "О порядке расчета размера операционного риска /"Базель 3"/ и осуществления Банком России надзора за его соблюдением" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72236 от 3.02.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования/;

— информационное письмо № ИН-03-59/10 / АК/9430/23 от 10.02.2023 "О раскрытии параметров финансовых продуктов на сайтах".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 4 квартале 2022 г; данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2022 г; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.01.2023; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.01.2023; объявления Банка России.