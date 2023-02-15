Губернатор Пантелеев: в Египте заинтересовались поставками продукции из Тюменской области
КАИР, 15 фев — ПРАЙМ. Египет проявляет заинтересованность к поставкам продукции из Тюменской области, заявил РИА Новости заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев, посетивший нефтегазовую выставку EGYPS в Каире.
"У Египта большой интерес к лесопромышленному комплексу, они всегда были заинтересованы в поставках древесины", — сказал Пантелеев, отметив, что в 2022 году компания "Тобол" поставила древесину в Египет.
По его словам, ряд компаний региона ведут переговоры с египетскими о совместной деятельности.
"Есть интерес и к нашим предприятиям, которые занимаются водоподготовкой и водоочисткой, это одна из очень продвинутых технологиях на территории региона, многие компании этим занимаются", — добавил заместитель губернатора Тюменской области.
"Есть запрос и на продукты питания, они тоже хотят потреблять экологически чистую продукцию", — сообщил он.
Шестая международная нефтегазовая выставка EGYPS проходит в египетской столице Каире 13-15 февраля. В ней принимают участие свыше 32 тысяч представителей нефтяного и газового секторов из разных стран.
https://1prime.ru/state_regulation/20230215/839815975.html