КАИР, 15 фев — ПРАЙМ. Египет проявляет заинтересованность к поставкам продукции из Тюменской области, заявил РИА Новости заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев, посетивший нефтегазовую выставку EGYPS в Каире. "Ойл Тэк" будет сотрудничать с предприятиями из Египта

"У Египта большой интерес к лесопромышленному комплексу, они всегда были заинтересованы в поставках древесины", — сказал Пантелеев, отметив, что в 2022 году компания "Тобол" поставила древесину в Египет.

По его словам, ряд компаний региона ведут переговоры с египетскими о совместной деятельности.

"Есть интерес и к нашим предприятиям, которые занимаются водоподготовкой и водоочисткой, это одна из очень продвинутых технологиях на территории региона, многие компании этим занимаются", — добавил заместитель губернатора Тюменской области.

"Есть запрос и на продукты питания, они тоже хотят потреблять экологически чистую продукцию", — сообщил он.

Шестая международная нефтегазовая выставка EGYPS проходит в египетской столице Каире 13-15 февраля. В ней принимают участие свыше 32 тысяч представителей нефтяного и газового секторов из разных стран.