МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ с мая-июня может начать покупку активов в Фонд национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила, а с августа покупки будут увеличиваться, прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям компании "Локоинвест" Дмитрий Полевой. Минфин прокомментировал корректировку нефтяного налогообложения в России

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупаются и продаются только юани. И, как анонсировало министерство, в текущем периоде, с 7 февраля по 6 марта, это будут продажи – суммарно на эквивалент 160,2 миллиарда рублей, по 8,9 миллиарда рублей в день.

Тем временем вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия в марте сократит добычу нефти совокупно на 0,5 миллиона баррелей в сутки. А кабмин внес законопроект, в котором предлагается для расчета нефтяных налогов привязать цену российской нефти Urals к цене эталонного сорта Brent, вычитая из нее фиксированные дисконты. Так, если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 34 доллара. Аналогичным образом в мае стоимость Urals для расчета налогов определят со скидкой к Brent в 31 доллар за баррель, в июне — 28 долларов, а в июле и далее — 25 долларов. Если дисконты на российскую нефть будут меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости Urals.

"При условии сохранения Россией до конца года пониженной с марта на 500 тысяч баррелей в сутки добычи нефти, нефтегазовые доходы (при новом расчете нефтяных налогов) могут составить 7,7-7,9 триллиона рублей против 6,8-7 триллионов в прежней версии налоговых параметров. В итоге Минфин постепенно сократит валютные операции на рынке, небольшие покупки активов в ФНБ могут начаться уже с мая-июня, а с августа они будут увеличиваться при выполнении базовых предпосылок", — прогнозирует Полевой.

Дефицит федерального бюджета в 2023 году может составить 4,1-4,5 триллиона рублей, или 2,9% ВВП (план — 2,9 триллиона), также комментирует Полевой. "Курс доллара, по нашим оценкам, до конца года будет колебаться в диапазоне 68-77 рублей, в среднем по году составив около 73-74 рубля. Каждый дополнительный рубль в среднегодовом курсе доллара обеспечит около 100-110 миллиардов рублей допдоходов бюджета", — оценивает эксперт.

"Иными словами, несмотря на активное муссирование в СМИ проблемы рекордного дефицита бюджета в январе, чрезмерно сгущать краски не стоит. Ситуация с бюджетом, полагаем, сложится хуже плана, но не будет критичной. Важно следить за расходами", — резюмировал Полевой.