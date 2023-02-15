МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Бюджет России предусматривает 1,6 триллиона рублей на порядка 40 социальных выплат и компенсаций, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат

"С 1 февраля мы пересмотрели 40 различных выплат и компенсаций и увеличили их размер на 11,9%… эти меры охватывают на сегодняшний день 16 миллионов человек. В целом в бюджете на эти меры поддержки предусмотрено 1,6 триллиона рублей", — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Котяков отметил, что в первую очередь увеличили размер ежемесячных выплат ветеранам, Героям СССР и России, а также пострадавшим от радиации и инвалидам. Средства перечисляются уже в увеличенном размере по обычному графику.