Глава Минтруда назвал сумму, заложенную в бюджет на соцвыплаты
Глава Минтруда: около 1,6 триллиона рублей заложены в бюджет на 40 соцвыплат и компенсаций
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Бюджет России предусматривает 1,6 триллиона рублей на порядка 40 социальных выплат и компенсаций, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
"С 1 февраля мы пересмотрели 40 различных выплат и компенсаций и увеличили их размер на 11,9%… эти меры охватывают на сегодняшний день 16 миллионов человек. В целом в бюджете на эти меры поддержки предусмотрено 1,6 триллиона рублей", — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Котяков отметил, что в первую очередь увеличили размер ежемесячных выплат ветеранам, Героям СССР и России, а также пострадавшим от радиации и инвалидам. Средства перечисляются уже в увеличенном размере по обычному графику.