МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России с 7 по 13 февраля замедлилась до 0,18% с 0,26% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,24%, свидетельствуют данные Росстата. Инфляция в России ускорилась в январе

"За период с 7 по 13 февраля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,18%, с начала февраля – 100,40%, с начала года – 101,24%", — говорится в документе.

На отчетной неделе замедлился рост цен на плодоовощную продукцию — до 3,3% с 5,1% на предыдущей неделе. В частности, лук подорожал на 10,1%, огурцы – на 6,2%, помидоры – на 4,1%, бананы – на 2,8%, морковь – на 2,4%, картофель – на 2,2%, свекла – на 0,4%, яблоки – на 0,3%. В то же время капуста подешевела на 0,1%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 15 наименованиям. Сильнее всего подешевела мука – на 1,09%, следом гречка — на 1,07% и свинина — на 0,61%. Также зафиксировано снижение цен на куриное мясо, сахар, стерилизованное молоко, пшено — на 0,2%, сливочное масло, соль, рис, сосиски и сардельки — на 0,1%.

Подорожали 16 наименований продуктов, сильнее всего яйца — на 0,72%. Кроме того, прибавили в цене мороженая рыба, мясные консервы для детского питания – 0,6%, овощные консервы для детского питания – 0,5%, чай – 0,4%, говядина, сметана, сыры – 0,2%, маргарин, сухие смеси молочные для детского питания, печенье и макаронные изделия – 0,1%. Цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания и пастеризованное молоко не изменились.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидирует по росту стоимости зубная паста — ее цена выросла за неделю на 1,3%. Также подорожали спички — на 0,5%, пеленки для новорожденных — на 0,33%, зубные щетки и стиральные порошки — на 0,2%, хозяйственное мыло и гигиенические прокладки — на 0,1%. При этом цены на детские подгузники снизились на 0,4%, на сухие корма для домашних животных – на 0,1%.

Цены на бытовую технику и электронику на отчетной неделе продолжили снижаться. Так, телевизоры подешевели на 1,5%, электропылесосы — на 0,78%, смартфоны — на 0,63%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные — выросли на 0,01%. Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо – снизились на 0,2%.

Росстат за период с 7 по 13 февраля зафиксировал рост цен на некоторые наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты, в том числе на поливитамины, аллохол и валидол — на 0,3%; одновременно цены на корвалол снизились — также на 0,3%, на мазь "Левомеколь" – на 0,2%, на комбинированные анальгетики, препарат от кашля "Ренгалин" и противовирусный "Эргоферон" – на 0,1%.

Рост стоимости полета в салоне экономического класса ускорился до 6,03% после роста на 0,64% на предыдущей отчетной неделе.