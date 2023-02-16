МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рост экспорта товаров из Японии в январе резко замедлился на фоне ослабления спроса на автомобили и оборудование для производства чипов со стороны Китая, что заставляет опасаться замедления мировой экономики. В результате отрицательное сальдо внешней торговли товарами Японии достигло рекордного максимума. Белоруссия достигла рекордного сальдо во внешней торговле

Опубликованные ранее данные по росту ВВП Японии оказались слабее, чем ожидалось.

Агрессивное повышение процентных ставок в других развитых экономиках привело к охлаждению спроса на японские товары. В январе дополнительное давление на спрос оказывали выходные в Китае в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

"Коротко говоря, показатели экспорта слабеют, — заявил Таро Сайто, главный экономист NLI Research Institute. — США и Европа еще не полностью перешли к рецессии, однако я считаю, что ситуация в мировой экономике, скорее всего, несколько ухудшится, поэтому экспортный сектор ждут еще более серьезные трудности".

Тем не менее, отказ Китая от политики нулевой терпимости к COVID в конце прошлого года может несколько улучшить перспективы мировой экономики, находящейся на грани рецессии, добавил он.

Экспорт товаров из Японии в январе вырос на 3,5%, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, как показали данные Министерства финансов, после роста на 11,5% в декабре. Срединный прогноз экономистов предусматривал рост на 0,8%.

Импорт товаров прибавил 17,8% после роста на 20,7% в декабре при срединном прогнозе 18,4%.

Отрицательное сальдо торговли товарами за отчетный период составило 3,49 трлн иен, что является рекордным максимумом с начала ведения такой статистики в 1979 году. Увеличению импорта способствовали поставки угля, сжиженного природного газа и нефти. Не выдержали: что придет в Европу вместо российского газа

"Темпы роста цен на сырьевые товары достигли пика, а японская иена вряд ли продолжит ослабевать, поэтому цены на импорт теперь, вероятно, начнут снижаться. При этом тенденция к сокращению экспорта не исчезла, что говорит о сохранении дефицита внешней торговли", — сказала Кента Маруяма, экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

Экспорт японских товаров в Китай, который является крупнейшим торговым партнером Японии, в январе упал на 17,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что было обусловлено сокращением поставок автомобилей и автомобильных запчастей, а также оборудования для производства чипов.

Экспортные поставки в США выросли на 10,2% за счет автомобилей, а также оборудования для горнодобывающей и металлообрабатывающей отраслей.

Опубликованный в четверг отдельный отчет показал, что базовые заказы в машиностроении Японии, которые отличаются волатильностью и считаются индикатором будущих капиталовложений компаний в ближайшие шесть-девять месяцев, в декабре выросли на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем при ожидаемом росте на 3,0%.

Согласно вышедшим в понедельник данным, экономика Японии, третья по размеру в мире, в 4-м квартале отметилась ростом лишь на 0,6% годовых на фоне падения капиталовложений бизнеса.

Показатели торговли услугами публикуются отдельно, в отчете по текущему счету платежного баланса Японии.