Отрицательное сальдо торговли товарами Японии достигло рекордных 3,49 триллиона евро
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рост экспорта товаров из Японии в январе резко замедлился на фоне ослабления спроса на автомобили и оборудование для производства чипов со стороны Китая, что заставляет опасаться замедления мировой экономики. В результате отрицательное сальдо внешней торговли товарами Японии достигло рекордного максимума.
Опубликованные ранее данные по росту ВВП Японии оказались слабее, чем ожидалось.
Агрессивное повышение процентных ставок в других развитых экономиках привело к охлаждению спроса на японские товары. В январе дополнительное давление на спрос оказывали выходные в Китае в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.
"Коротко говоря, показатели экспорта слабеют, — заявил Таро Сайто, главный экономист NLI Research Institute. — США и Европа еще не полностью перешли к рецессии, однако я считаю, что ситуация в мировой экономике, скорее всего, несколько ухудшится, поэтому экспортный сектор ждут еще более серьезные трудности".
Тем не менее, отказ Китая от политики нулевой терпимости к COVID в конце прошлого года может несколько улучшить перспективы мировой экономики, находящейся на грани рецессии, добавил он.
Экспорт товаров из Японии в январе вырос на 3,5%, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, как показали данные Министерства финансов, после роста на 11,5% в декабре. Срединный прогноз экономистов предусматривал рост на 0,8%.
Импорт товаров прибавил 17,8% после роста на 20,7% в декабре при срединном прогнозе 18,4%.
Отрицательное сальдо торговли товарами за отчетный период составило 3,49 трлн иен, что является рекордным максимумом с начала ведения такой статистики в 1979 году. Увеличению импорта способствовали поставки угля, сжиженного природного газа и нефти.
"Темпы роста цен на сырьевые товары достигли пика, а японская иена вряд ли продолжит ослабевать, поэтому цены на импорт теперь, вероятно, начнут снижаться. При этом тенденция к сокращению экспорта не исчезла, что говорит о сохранении дефицита внешней торговли", — сказала Кента Маруяма, экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting.
Экспорт японских товаров в Китай, который является крупнейшим торговым партнером Японии, в январе упал на 17,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что было обусловлено сокращением поставок автомобилей и автомобильных запчастей, а также оборудования для производства чипов.
Экспортные поставки в США выросли на 10,2% за счет автомобилей, а также оборудования для горнодобывающей и металлообрабатывающей отраслей.
Опубликованный в четверг отдельный отчет показал, что базовые заказы в машиностроении Японии, которые отличаются волатильностью и считаются индикатором будущих капиталовложений компаний в ближайшие шесть-девять месяцев, в декабре выросли на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем при ожидаемом росте на 3,0%.
Согласно вышедшим в понедельник данным, экономика Японии, третья по размеру в мире, в 4-м квартале отметилась ростом лишь на 0,6% годовых на фоне падения капиталовложений бизнеса.
Показатели торговли услугами публикуются отдельно, в отчете по текущему счету платежного баланса Японии.
https://1prime.ru/state_regulation/20230216/839821386.html