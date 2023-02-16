Импорт золота в Индию упал до 32-месячного минимума, сообщил источник
Источник: импорт золота в Индию упал до минимальных за 32 месяца 11 тонн в январе
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ввоз золота в Индию в январе упал на 76% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 32-месячного минимума. Это связано с сокращением спроса после роста цен на внутреннем рынке до рекордных максимумов. Кроме того, ювелирный сектор решил повременить с покупками металла, надеясь на снижение импортной пошлины, сообщил один из официальных источников.
В январе страна импортировала 11 тонн золота против 45 тонн в январе прошлого года, сообщил источник на условиях анонимности.
В денежном выражении импорт в январе упал до 697 млн долларов с 2,38 млрд долларов в январе 2022 года, сообщил он в четверг.