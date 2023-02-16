МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ввоз золота в Индию в январе упал на 76% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 32-месячного минимума. Это связано с сокращением спроса после роста цен на внутреннем рынке до рекордных максимумов. Кроме того, ювелирный сектор решил повременить с покупками металла, надеясь на снижение импортной пошлины, сообщил один из официальных источников. Гохран объявил о закупке двух тонн золота

В январе страна импортировала 11 тонн золота против 45 тонн в январе прошлого года, сообщил источник на условиях анонимности.

В денежном выражении импорт в январе упал до 697 млн долларов с 2,38 млрд долларов в январе 2022 года, сообщил он в четверг.