ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Злоумышленники чаще всего совершают обзвоны россиян с территории Украины, оттуда идут примерно 95 процентов звонков, сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе форума "Кибербезопасность в финансах". Теперь на маркетплейсах: раскрыта новая схема обмана россиян

По его словам, на Украине сейчас действуют 800-900 мошеннических колл-центров, из них 150 – в городе Днепр, который все еще остается "столицей мошенничества". В периоды наибольшей активности злоумышленников в Днепре работало свыше тысячи таких колл-центров, добавил Кузнецов.

При этом зампред поделился и "хорошей новостью": сейчас у специалистов имеется гораздо больше данных о работе таких организаций, их деятельности, потенциальных жертвах и планируемых звонках.