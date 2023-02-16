ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Мошенники стали придумывать новые тактики для обмана россиян, на этот раз сценарии связаны с предстоящим посланием президента Федеральному собранию, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. ЦБ предложил банкам блокировать переводы в пользу мошенников

"Новые сценарии появляются с очень высокой скоростью", — заявил он в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

По словам Кузнецова, злоумышленники оперативно подстраиваются под новые инфоповоды, разрабатывая весьма правдоподобные и разнообразные сценарии. Некоторые из них касаются приема на работу, попадания в автомобильную аварию, уточнил зампред.

Послание президента России Владимира Путина парламенту запланировано на 21 февраля. Как ожидается, глава государства затронет текущее состояние российской экономики и социальной сферы, а также сделает акцент на ходе СВО.