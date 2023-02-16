МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Отрицательное сальдо торгового баланса Испании в 2022 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 160%, до 68,11 млрд евро (72,90 млрд долларов США), сообщило в четверг Министерство торговли. Отрицательное сальдо торговли товарами Японии обновило максимум с 1979 года

За отчетный период импорт вырос на 33%, до 457,32 млрд евро, а экспорт — на 23%, до 389,21 млрд евро.