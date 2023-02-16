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https://1prime.ru/state_regulation/20230216/839824011.html
Отрицательное сальдо торгового баланса Испании выросло на 160 процентов
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Отрицательное сальдо торгового баланса Испании в 2022 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 160%, до 68,11 млрд евро (72,90 млрд долларов США), сообщило в четверг... ПРАЙМ, 16.02.2023
экономика, новости, испания, минторг, сальдо торгового баланса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Отрицательное сальдо торгового баланса Испании в 2022 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 160%, до 68,11 млрд евро (72,90 млрд долларов США), сообщило в четверг Министерство торговли.
За отчетный период импорт вырос на 33%, до 457,32 млрд евро, а экспорт — на 23%, до 389,21 млрд евро.