МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. За прошедший год Запад и его союзники ввели против России более 11 тысяч санкций. Ее лишили половины валютных резервов, попытались отрезать от мировых финансовых потоков и технологий. Однако экономический блицкриг провалился — это признают даже наши ярые противники. Россия оказалась сильнее, чем ожидали. Что ей помогает — в материале "Прайм". Напророчила: американская катастрофа накрывает рынки

Запад сделал ставку на то, что сможет изолировать нашу экономику, лишить доходов от торговли и привычных товаров. Но все вышло иначе. Ограничения с успехом обходят, товарообмен налажен, Россия успешно поставляет "запрещенную" нефть в Индию и Китай. "Нефтегазовая отрасль выиграла за счет хорошей конъюнктуры: несмотря на падение в объемах, прибыль выросла благодаря высоким ценам", — говорит гендиректор КРОС Екатерина Мовсесян. Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли почти на треть — и это несмотря на нефтяное эмбарго.

Как следствие, профицит счета платежного баланса составил рекордные 227 миллиардов долларов. То есть, деньги приходят в страну и работают на ее благо. В результате ожидаемого Западом обвала российского ВВП не произошло — падение по итогам прошлого года составило скромные 2,5%. А в этом году роста ждут даже в МВФ. При этом доля России в мировом ВВП выросла с 1,7 до 2,1%.

С обвалом рубля весной прошлого года разобрались быстро и успешно — было принято более 300 решений на разных уровнях. Среди них налоговые и кредитные каникулы, запрет проверок бизнеса и вывода капитала за рубеж. Благодаря притоку валюты Центробанк смог контролировать динамику курса. Но главное — Россия успешно наладила продажу газа за рубли, что помогло укреплению нацвалюты. Цены на энергоносители обновили максимумы на фоне санкций, в результате Россия получила дополнительный доход. В итоге уже в июне-начале июля доллар стоил чуть более 50 рублей — такого мы не видели аж с 2015 года.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

Санкционные ограничения, бесспорно, отразились на экономике. При этом они дали многим отраслям настоящий шанс для прорыва. Яркий пример — фарминдустрия. На фоне разрыва логистических цепочек весной прошлого года возник риск перебоев с поставками медикаментов. Россия активизировала давно ведущуюся работу по импортозамещению в этом секторе, в результате за год фармрынок вырос почти на 12%. Отечественные препараты уже составляют две трети его объема, в сфере жизненно важных лекарств показатель превысил 80%.

В целом производство выросло на 15%, а в отдельных сегментах — на 50% и более. За прошлый год российские фармкомпании зарегистрировали более 130 новых лекарств, еще несколько десятков скоро будут готовы. Растет и число клинических испытаний.

Авиаотрасль столкнулась с куда более серьезными рисками — от ареста самолетов до закрытого неба над Европой. Но и это преодолели: авиапарк практически не сократился, более того, почти все самолеты теперь "прописаны" в России. Авиакомпании меняют "Боинги" на "Суперджеты", а с 2025 года начнется серийное производство МС-21. Вскоре появятся полностью локализованный "Суперджет", обновленные Ил-114 и Ту-214. Только "Аэрофлот" намерен заказать 300 таких новинок, а всего до 2030 года гражданская авиация получит более 1000 отечественных самолетов. В результате их доля вырастет с 35,5% в 2022 году до 81,3% в 2030 году.

К отраслям, которые уверенно растут вопреки (или благодаря) санкциям можно отнести сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность. В 2022 году собран рекордный урожай зерновых, выросло производство молока и мяса. По маслу и сахару российский АПК уже полностью закрывает потребности внутреннего рынка, напомнил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.

Более того, российские производители активнее выходят на рынки дружественных стран. В одной из крупнейших торговых сетей ОАЭ появились наши макароны, маринованные огурцы и кабачковая икра. Россия развивает экспорт халяльной продукции и вскоре может стать единоличным лидером на этом рынке.

Еще один сектор, в котором наблюдается рост вопреки прогнозам — индустрия ИТ. Еще в начале осени многие ждали коллапса отрасли, поскольку Россию покинуло около 100 тысяч программистов. Но в основном это были сотрудники зарубежных компаний, которые решили уйти.

"В результате подскочил спрос на отечественные ИТ-решения и услуги. Выручка крупнейших компаний выросла более чем в полтора раза, в нашу страну приходят целые команды специалистов из зарубежных компаний и вендоров, которые приостановили работу в России. Кроме того, по оценочным данным, около половины ИТ-релокантов уже вернулись в нашу страну", — комментирует Максимов.

Похожая ситуация сложилась в легкой промышленности. Только fashion-бренды освободили нишу не менее чем в 200 миллиардов рублей. Свято место пусто не бывает — на их место приходят отечественные компании. В результате почти половина россиян целиком перешли или стали чаще покупать товары местных производителей. Банк России продлит ограничения на снятие иностранной валюты

Изделия ушедших брендов можно приобрести на маркетплейсах, которые также переживают всплеск популярности. Осознав это, и сами компании пытаются вернуться на прибыльный российский рынок в том или ином виде. Примеры забавных ребрендингов демонстрирует ретейлер LPP Group: его бренд Reserved сократили до RE, Cropp до CR, а Sinsay изменили на СИН (видимо, английская версия Sin — грех смущала умы). Покупатели уже окрестили это "обрезанием", предложив компании Adidas вернуться в Россию под маркой AD.

ТОРГОВЫЙ РАЗВОРОТ

Внешняя торговля также получила второе рождение. Основными партнерами России стали нейтральные или дружественные страны — Китай, Турция, Индия, Казахстан, Белоруссия и Иран. По данным Минэкономразвития, доля недружественных экономик в экспорте из России снизилась с 58% до 35%, а доля нейтральных и "дружественных" увеличилась с 42% до 65%.

Китай и Индия — два крупнейших в Азии импортера энергоресурсов, которым очень нужны наши нефть и газ. По итогам прошлого года поставки нефти в Китай выросли почти на 10%, а в Индию — в восемь раз! "Когда будут построены новые магистральные нефте- и газопроводы, можно будет говорить о переориентации российского экспорта", — уверен и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. Как будут проходить "похороны" доллара и чем его заменят

По итогам года объем торговли с Китаем вырос почти на 30% до без малого 200 миллиардов долларов. Более чем в два раза увеличился товарооборот с Турцией, Египтом, странами Персидского залива. Россия продолжает расширять сотрудничество с такими странами, как Таиланд, Иран, Тунис, Саудовская Аравия, Индонезия. Даже в регионах, не являвшихся ранее приоритетными, наблюдаются прорывы. Так, товарооборот Бразилии и России превысил рекордные восемь миллиардов долларов.

Парадокс, но санкции не мешают торговле с некоторыми европейскими странами. Например, в январе-августе товарооборот с Нидерландами увеличился на треть. Мы продаем этой стране минеральные сырье, топливо, металлы, а покупаем машины и оборудование.

По словам Смирнова, наш опыт обхода санкций во внешней торговле является уникальным и беспрецедентным. В будущем, когда связи с Европой начнут восстанавливаться — а от этого никуда не уйти — мы это обязательно учтем. И прогибаться под западных партнеров в ущерб своим интересам больше не будем.

Пока же беспрецедентная атака продолжается. На днях Еврокомиссия предложила новый пакет на 11 миллиардов евро. Обсуждают меры против Фонда национального благосостояния и ряда банков, а также очередные торговые ограничения.

Но уже ясно, что друзей у России больше, чем врагов. Страна богата ресурсами, и развитие технологий переработки дает отличные возможности достичь независимости от импорта во многих отраслях, уверена доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Предприниматели активно подстраиваются под постоянно и кардинально меняющиеся условия, так как для них открываются настоящие окна возможностей.