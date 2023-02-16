ПАРИЖ, 16 фев — ПРАЙМ. Франция и Катар договорились об укреплении сотрудничества в областях экономики, инвестиций, обороны и безопасности, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца. Прецедент. Как Запад проиграл экономическую войну с Россией

"Франция и Катар приветствовали укрепление стратегического партнерства между странами и взаимодействие по всем региональным и международным вопросам. Страны решили нарастить работу по укреплению двусторонних отношений, в особенности, в сфере экономики и инвестиций, а также в сфере обороны и безопасности", — сказано в релизе по итогам встречи президента Эммануэля Макрона и эмира шейх Тамима бен Хамада Аль Тани.

Стороны также договорились работать над устранением трудностей с доступом к жертвам землетрясения в Сирии.