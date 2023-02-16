МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 февраля, снизилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 194 тысяч, сообщило министерство труда страны. Вложения России в госдолг США будут "стремиться к нулю", заявил аналитик

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя до 200 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 195 тысяч с 196 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось до 189,5 тысячи с уровня предшествовавшей недели в 189 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 февраля, увеличилось на 16 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,696 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.