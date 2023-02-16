МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Долги по зарплате в России сократились на 18% за год, в 2022 году были погашены долги по зарплате на сумму 9,5 миллиарда рублей, заявил замглавы Роструда Денис Васильев. Задолженность по зарплате в России за декабрь снизилась

По его словам, в Роструд поступило на 17% меньше обращений по вопросам нарушения трудовых прав.

"Отмечается улучшение ситуации с долгами по заработной плате… По данным Росстата, по состоянию на начало этого года долги сократились примерно на 18%… с прошлого года, а в сравнении с 2021 это уже больше, чем в 2,5 раза", — сказал Васильев на заседании комитета Госдумы по контролю.

Замглавы ведомства также рассказал, что за прошлый год трудовая инспекция восстановила права более 160 тысяч работников, были погашены долги по зарплате на сумму 9,5 миллиарда рублей перед 240 тысячами работников.