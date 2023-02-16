Европарламент заявил об обеспокоенности по поводу инфляционной политики США
БРЮССЕЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Европарламент (ЕП) обеспокоен рядом положений Акта по снижению инфляции США, которые дискриминируют компании Евросоюза, Еврокомиссия должна вести переговоры с властями страны, чтобы обеспечить исключения для европейских компаний, говорится в релизе ЕП.
"Депутаты Европарламента хотят, чтобы Еврокомиссия заняла более жесткую позицию в борьбе с недобросовестной глобальной конкуренцией, вызванной необоснованной государственной помощью. Они выражают обеспокоенность по поводу положений в Акте США о снижении инфляции, которые дискриминируют компании из ЕС", — сообщается в нем.
Еврокомиссия, по мнению депутатов, должна добиваться от США, чтобы и на ЕС распространялись определенные исключения, предусмотренные в этом законе, и чтобы европейские товары имели право на налоговые льготы, также как и американские, говорится в релизе.
Такое мнение депутаты ЕП высказали в резолюции, принятой на пленарной сессии в четверг.
Акт по снижению инфляции США предусматривает, в том числе, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления.
Европейская комиссия ранее предупредила, что Акт по снижению инфляции США "дискриминирует компании из ЕС" и угрожает промышленной базе блока. ЕС ведёт с Соединенными Штатами переговоры об этом Акте.
https://1prime.ru/state_regulation/20230216/839832983.html