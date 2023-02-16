БРЮССЕЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Европарламент (ЕП) обеспокоен рядом положений Акта по снижению инфляции США, которые дискриминируют компании Евросоюза, Еврокомиссия должна вести переговоры с властями страны, чтобы обеспечить исключения для европейских компаний, говорится в релизе ЕП. В Европарламенте раскрыли главную цель создания суверенного фонда ЕС

"Депутаты Европарламента хотят, чтобы Еврокомиссия заняла более жесткую позицию в борьбе с недобросовестной глобальной конкуренцией, вызванной необоснованной государственной помощью. Они выражают обеспокоенность по поводу положений в Акте США о снижении инфляции, которые дискриминируют компании из ЕС", — сообщается в нем.

Еврокомиссия, по мнению депутатов, должна добиваться от США, чтобы и на ЕС распространялись определенные исключения, предусмотренные в этом законе, и чтобы европейские товары имели право на налоговые льготы, также как и американские, говорится в релизе.

Такое мнение депутаты ЕП высказали в резолюции, принятой на пленарной сессии в четверг.

Акт по снижению инфляции США предусматривает, в том числе, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления.

Европейская комиссия ранее предупредила, что Акт по снижению инфляции США "дискриминирует компании из ЕС" и угрожает промышленной базе блока. ЕС ведёт с Соединенными Штатами переговоры об этом Акте.