МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ сохраняет прогноз по дефициту бюджета на 2023 год в 2% ВВП, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Силуанов прокомментировал включение России в "черный список" ЕС по налогам

Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей, расходы выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей, доходы сократились на 35%, до 1,356 триллиона. При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей января прошлого года. Как отмечало министерство, это связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

"Самое главное — смотреть на бюджетный баланс, который сложится по итогам года. А по итогам года у нас план — 2% ВВП, его никто не отменял, и эти параметры будут выдерживаться", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя резкий рост дефицита бюджета в январе.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в течение всей трехлетки бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП.